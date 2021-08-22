154隻走私貓被火速安樂死，惹怒動保團體和愛貓人士，蔡英文總統21日深夜在臉書上發文承諾修法，仍難擋來自各界的怒火。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文的幕僚可能沒幫她研究過法律，並指這件事其實存在一點緩衝的空間，對於農委會主委陳吉仲稱擔心會有狂犬病和破壞生態，郭正亮則認為，應該要處理完細節再做決定。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文的幕僚一定是沒有幫她研究法律，《動物傳染病防治條例》第34-2條就有關於輸出入的管理，如果找到這群動物，要依據國際動物檢疫規範，採取安全性檢疫措施，可以延長動物隔離期進行檢疫，雖然現在找不到輸出人做補正程序。

郭正亮認為，若要撲殺，必須要確定有傳染病，因此這裡面就有一些空間，事實上卻是沒有任何緩衝，還剛好在國際流浪動物日安樂死，但其實可以做一下檢疫，只要有一隻有傳染病，就按照法律處理，現在連證據都沒有就全部撲殺，就是一點空間都不願意去試。

郭正亮指出，台灣的動保法現在是零安樂死，看到流浪動物不可以撲殺，所以當然大家就會感受到落差，這裡面也不是完全都沒有空間，且動保團體也說檢疫的錢他們願意出。

郭正亮直言，陳吉仲說怕有狂犬病，但這可以檢驗；至於怕這些貓進來之後破壞生態環境，那就鑑定這些貓是什麼種，找貓類專家就可以判定，這兩件事並不是沒有空間，應該做完一些細節之後，再做最後決定，如果老百姓聽到裡面有一兩隻貓有傳染病，你再做這處置，人家也會覺得這是沒辦法的事情。