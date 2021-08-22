雲林縣北港武德宮中元普渡逾7000桌，捐千萬元物資助弱勢。（張朝欣攝）

雲林縣北港武德宮財神廟22日舉行中元普渡，今年創下7100多桌普桌的歷史紀錄，較去年成長4成。普渡後市價約1000萬的物資，隨即捐贈70多個慈善機構與弱勢團體。北港朝天宮中元普渡與虎尾中元文化季則縮減規模，不建議民眾到場參與。

北港武德宮歷年都在中元節正日辦理普渡，今年雖受疫情影響較晚起跑，僅剩1個月的時間招募籌備，較往年時間少了一半，卻仍創下7100多桌普桌的歷史紀錄。

承辦普渡祭品業務的康得食品總經理林恆毅表示，在台灣以1年1度例行性的農曆7月普渡來看，普場規模在5000桌以上就相當罕見，今年受疫情衝擊，武德宮還逆勢創下7000多桌的壯觀桌數，顯見在疫情肆虐人心惶惶不安之時，大眾更需要信仰的慰藉。

武德宮主任委員林安樂說，武德宮開辦線上服務已10餘年，透過各種線上服務，將遠距信眾與現場活動緊密連結在一起，以今年中元普渡來說，就有超過2000桌的贊普是來自於線上報名，信眾不用親臨普渡現場，有效減少疫情期間群聚。

林安樂說，每年的7月普渡，是民間信仰慈悲普施，強調冥陽和諧精神，普渡的有形物資，更是台灣社會弱勢族群與慈善機構秋冬最重要的物資來源，因此今年的7100多桌普桌，扣除信眾帶回家吃平安的桌數，將全數捐給社福團體。

北港朝天宮為減少群聚，22日中元普渡法會縮減規模，供桌減為100桌，每年供信眾吃平安的「水果山」也取消。虎尾中元文化季為避免群聚禁止設攤，7大普渡區也取消冰雕山、肉山、炮城等活動。