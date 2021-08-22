台東縣長饒慶鈴22日頒發100萬獎助學金給台灣之光郭婞淳，感謝她多年始終代表台東出賽。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴22日頒發100萬獎助學金給台灣之光郭婞淳，感謝她多年始終代表台東出賽。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴22日頒發100萬獎助學金給台灣之光郭婞淳，感謝她多年始終代表台東出賽。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴22日頒發100萬獎助學金給台灣之光郭婞淳，感謝她多年始終代表台東出賽，被問到「金曲獎和東奧哪個緊張？」，郭婞淳秒回「不用思考一定是昨天金曲獎」，率真反應笑翻全場；郭表示，接下來將積極準備年底賽事及3年後的巴黎奧運，希望再次奪得金牌，也將抽空宣傳台東。

2020在東京奧運奪得舉重金牌的國手郭婞淳是台東縣民，郭婞淳在隔離期滿後，18日已回到台東，台東縣府為了表揚她為國、為台東爭光的精神，特別頒發台東縣100萬元的體育獎助學金。郭婞淳說，接下來會積極準備10月的全大運、代表台東參加全運會及年底世界錦標賽，明年還有亞洲運動會，也會好好規畫3年後巴黎奧運的舉重訓練，目標再次摘金爭取榮耀。

由於郭婞淳21日與柔道選手楊勇緯驚喜現身21日的第32屆金曲獎頒獎典禮，饒慶鈴22日一見到她便詢問「我替在場媒體詢問一個選擇題，奧運領獎、金曲獎頒獎哪個比較緊張？」，郭婞淳不假思索秒答「不用思考一定是金曲獎」。

郭婞淳回憶金曲獎頒獎表示，第1次穿這麼細跟的高跟鞋，擔心走路不穩很緊張，「還好我有訓練過」；也坦言金曲獎上的一席紅色深V禮服是有始以來最大尺度，「一直叫造型師幫我拉到最緊」，她也重現「世界級微笑」，座談過程中展露率真又可愛的個性，全場笑聲不斷。

饒慶鈴感謝郭婞淳長年以來一直台東縣選手身分參賽，「知道很多縣市加碼獎金向婞淳招手」。此外，未來計畫邀請郭婞淳、桑布伊、阿爆、MATZKA等金曲獎得主，以台東縣各行各業優秀子弟身分，介紹自已所認識與居住的家鄉台東，郭婞淳也表示會安排時間回來，多多推廣台東。