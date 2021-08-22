走私貓安樂死引發爭議，不僅造成全國輿論譁然，也迫使總統蔡英文出面發出聲明致歉，更承諾修法改善，然而，台北市議員戴錫欽發現，其實在今年6月就傳出走私貓未安樂死，反而打疫苗「違法活下去」的個案，而農委會防檢局當時竟只表示，在檢察官未判定前，為了避免來路不明的動物帶來傳染病，因此先行施打疫苗及植晶片。

戴錫欽質疑，蔡政府在搞雙標嗎？同樣都是走私貓，只隔不到2個月，為何今年8月的走私貓竟立即處死，6月的竟還可以打疫苗及植晶片，不用依照動植物防疫檢疫局公布的《走私沒入動物及其產品處理作業程序》。

戴錫欽表示，動保法已實施多年，蔡英文也常自詡「貓奴」，理當更愛護貓，更該發揮動保精神，怎麼會讓防檢局無視動保法精神，把貓當物品看？且發生「被走私」犬貓淪亡魂，「走私客」竟活好好賺飽飽。

戴錫欽指出，現行規定走私犬貓安樂死，已立法達14年之久，其目的無非擔心疾病傳染，但近幾年檢測疾病科技提升，防檢局難道在處死犬貓前，連檢測是否真有疾病的能力都沒有，思維還停留在十幾年前的技術嗎？實在讓人匪夷所思，他更痛批，即便要犬貓死，好歹死因弄清楚，究竟是惡法害死牠們？還是真因防疫而死？

戴錫欽認為，蔡政府執政已超過5年，防檢局既然曾在6月因尚未審判，而先將走私貓咪打疫苗、植晶片，為何到8月却有截然不同作法，而這些有違動保精神的法令，中央早該提案提修法，而非讓其繼續殘害無辜的走私犬貓。