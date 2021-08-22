今天在日本職棒場上巨人和橫濱打成4：4平手，最後握手言和，這場比賽最大的焦點無疑是剛轉隊過來的中田翔，他在巨人首戰會有什麼表現相當令人期待。原火腿球星中田翔因毆打隊友遭到火腿禁賽，沒想到在幾天前火腿突然把他交易到巨人，他的禁賽也就此解除，等於再獲得一次寶貴機會。

而據悉是火腿監督栗山英樹打電話給巨人監督原辰德促成交易，看來栗山英樹很願意再給子弟兵一次改過自新的機會，原辰德也在敏感時期接納了問題球員，並立即讓他上場比賽。今天的比賽中田翔擔任先發第五棒一壘手，在第三個打席面對橫濱王牌今永昇太轟出左外野2分炮。

巨人監督原辰德在賽後受訪時稱這是一發「起死回生」全壘打，也透露中田翔在訓練時表現不錯，所以才讓他先發上場，中田翔自己也相當爭氣，雖然今天4打數僅1安打，但這支安打就是全壘打，也讓他在巨人生涯首安即首轟，算是一個非常亮眼的開場。

巨人今天在1局下半先靠丸佳浩陽春炮取得1：0領先，但2到6局完全被今永昇太封鎖，反倒橫濱這邊開始一陣猛攻，索托(Neftali Soto)4局上轟出2分炮，牧秀悟敲出1分打點安打，到6局上桑原將志敲出1分打點二壘安打，將比數拉開到4：1。

不過巨人7局急起直追，中田翔鎖定第一球出棒，追回2分，接著洋將惠勒(Zelous Wheeler)上演背靠背全壘打，擊出陽春炮追平比數，這兩支全壘打也讓整場表現突出的今永昇太錯失勝投，僅投6.1局就下場，中田翔全壘打真是時候，值得一提的是，他上次開轟已是5月1日的事了，相隔有113天！