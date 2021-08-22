阿富汗地底礦產資源豐富，整體經濟價值高達1兆美元（約新台幣28兆），未來塔利班該如何運用這筆資源，成為世界關注焦點，前阿富汗央行行長Ajmal Ahmady則認為，目前難以相信中國大陸會馬上投入數十億美元，協助阿富汗開採礦產，但未來的5至20年，對中國大陸而言，或許是一個機會。

CNN報導，2010 年美國軍方和地質學家推估阿富汗擁有價值近1兆美元的礦藏，包括鐵、金、銅、稀土金屬與世界上最大的鋰礦床，這些原物料將是生產電動汽車與電池的重要元素。

因此，阿富汗一直希望天然礦產能為他們帶來財富，而在塔利班掌權後，對於礦產的處理態度成為焦點，但Ajmal Ahmady並不看好塔利班能迅速改變現況，「開採並不是簡單的事情，現在真的很難想像，礦產會突然被開採出來。」

部分分析人士認為，美國的離開將為大陸製造機會，對此，Ajmal Ahmady則說：「目前我難以相信大陸會馬上投入數十億美元，協助阿富汗開始礦產，但未來的5至20年，對中國大陸來說，或許是一個機會。」

此外，Ajmal Ahmady澄清自己並沒有攜帶大量現金逃離阿富汗，並強調自己的離開是擔心生命將面臨重大威脅，「我不認為塔利班會信守承諾，我一路走來的改革已經樹立許多敵人，我衷心希望國際不要放棄對阿富汗人民的人道協助。」

回憶離開阿富汗的狀況，Ajmal Ahmady表示，「當總統加尼不在國內的消息傳開後，一切都變得混亂，機場陷入一片混亂，我強行登上沒有我的位子的航班，行李只有一隻鞋，沒有任何包包，我很幸運能夠離開，更希望美國能夠成功撤離，多年來支持美國的阿富汗公民。」