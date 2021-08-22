第32屆金曲獎21日揭曉，獲最佳新人獎的歌手「?te 壞特」，她昨在金曲會場以一身粉紅吸睛。本月8日上網路電台主持人DJ Amos《甲霸靠腰 Amos Show》，壞特當時表示自己完全沒有獲獎勝算，「一切都是預料之外，工作額外的時間做音樂，放上平台後一路走到了這裡。」

帽子墨鏡難與人交流

目前算「半露臉」的壞特說：「我很Local，是台灣囝仔，不是耳濡目染、生長在音樂世家的那種。」她的官方名「?te 壞特」因含有符號無法很快在網上查到資料，連Wikipedia壞特自己看了都怪，坦言「我自己也很困擾！」她也表示自己還在為造型適應當中，「當初製作人也順勢覺得向人物設定，有點無心插柳」，不過她也老實說：「戴著帽子與墨鏡讓交流添難度、『人與人的連結』變得不太方便」。

介紹作品時，DJ Amos 在壞特面前將她《睡不著》一曲不小心講成梁靜茹《不想睡》，卻沒被壞特不以為意、但讓DJ Amos感覺很糗，說：「第一次看到壞特只覺『天啊感覺就是一個國中小妹妹！歌曲與本人落差大，說起話來也與一般年青人無異，唱歌時是完全變成另一個樣子」，壞特笑問「身體裡有個人在操縱你嗎？」

DJ Amos。（DJ Amos）

壞特提到自己決定醫學院休學前「大二到大三後就會變得非常忙、考試非常多」，她傾聽自己聲音，休學後才開始學音樂，重新認識自己。壞特介紹自己「我很local的！」，她之前與網紅博恩合作了〈早餐店阿姨〉，也與昨甫獲獎的金曲新台語天后曹雅雯合作〈若是明仔載〉等多首人氣合唱曲，壞特說不打算收回這些曲子創作版權，而繼續創作新歌，也很想嘗試台語歌。

壞特為節目錄製jingle，DJ Amos 為壞特想了一個響亮稱號「lo-fi diva」（lo-fi 歌后），並在jingle加了一句讓壞特說「我是lo-fi diva、不是滷壞豬肉唷」，讓會說台語的壞特差點笑場。DJ Amos 認為壞特「愛逗笑、反應好，其實也很適合走綜藝路線」。完整訪談可搜尋《甲霸靠腰 Amos Show》。