蔡英文總統明天不前往金門出席823砲彈紀念活動。黨政高層透露，其實幕僚團隊早已經討論過總統是否前往金門。考量避免跨島移動對防疫的影響今年才不安排。但仍視導嚇阻戰略第一線。這樣的態度很清楚，是在緬懷「823精神」的同時，展現屬於這個世代的時代意義，也就是團結一致，堅定自我防衛的決心。

黨政高層私下透露，其實幕僚團隊早已經討論過，總統在823當日是否前往金門一事。實際上，總統過去連續兩年的823當日，都是前往金門太武山忠烈祠，出席823中樞紀念儀式。

然而，他說，今年中樞儀式因為疫情考量，金門縣府對跨島防疫又更為嚴謹，主辦單位本來就以防疫考量，沒有安排遺族親屬赴金門參加中樞紀念儀式。因此，總統幕僚便評估，「考量離島對於防疫的謹慎，避免跨島移動對防疫的影響」，今年不安排總統前往金門。

這名黨政高層指出，總統雖因防疫考量未赴金門，卻安排了包括「軍備局生產製造中心」，以及「防空暨飛彈指揮部」相關營區的視察。

該名人士指出，相較於朱立倫跟江啓臣，只是為了黨主席選舉，蹭阿富汗議題，蹭823金門戰役，而毫無國防政策主張。蔡英文明天將視察的這兩個單位，一個是負責國防裝備的研發生產；一個則是展現重層嚇阻戰略的第一線。這樣的態度很清楚堅定，蔡英文想傳達的，是緬懷「823精神」的同時，更要展現屬於這個世代的時代意義，也就是團結一致，堅定自我防衛的決心。