1名女網友日前在Instagram上爆料，她在18日早上前往台北松山區1間按摩店按摩，過程中1名男性按摩師趁著無其他人，問她是否要「消水腫」，接著竟將手指插入她的私密處，並將私密處的分泌物稱作是汗水，對方說「你這裡出汗了」，該女網友事後向店家投訴還遭對方封鎖，目前警方已介入調查此事。

該名女網友在Instagram上爆料，她在18日早上預約1間Google評價為4.8顆星的按摩店，她說當天該名按摩師傅說她有水腫，要不要增加排水腫療程，她答應之後，沒想到對方竟將手指伸進她的內褲內，再伸入她的私密處約1指節，對方之後拔出手指，上頭還有她的分泌物，對方則說「你這裡出汗了」，她當下則嚇傻不知所措。

該篇PO文22日被其他網友轉發到PTT上，貼文提到該按摩店家已把臉書粉專、Google地標移除，因此在該事件在網路上討論度很低。（翻攝自PTT）

該名女網友說，該按摩師之後嘗試將她的褲子與內褲脫下，她制止對方後，對方則用毛巾蓋住她的眼睛並說時間還沒到，對方說「要的話再告訴我」，她之後離開後感到相當噁心，當晚決定傳訊給按摩店告知此事，希望負責人重視此事，但她傳了2次訊息後，才發現遭對方封鎖。

男性按摩師趁著無其他人，問女子是否要「消水腫」，接著竟將手指插入她的私密處，並將私密處的分泌物稱作是汗水，說「你這裡出汗了」。（翻攝自當事女子IG）

該名女網友之後氣憤決定報警並提告，並在PO文最後公開按摩店名稱與地址；該篇PO文22日被其他網友轉發到PTT上，貼文提到該按摩店家已把臉書粉專、Google地標移除，因此該事件在網路上討論度很低，而且早在2018年疑似該店家也發生類似性侵害事件，引發網友譁然、瘋狂留言討論。