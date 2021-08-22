「藍皮解憂車」今年3月起開始整修，預計10月以觀光列車的形式上線營運，而台鐵22日也曝光整修進度。（台鐵提供／謝佳潾屏東傳真）

「藍皮解憂車」今年3月起開始整修，預計10月以觀光列車的形式上線營運，而台鐵22日也曝光整修進度。（台鐵提供／謝佳潾屏東傳真）

「藍皮解憂車」今年3月起開始整修，預計10月以觀光列車的形式上線營運，而台鐵22日也曝光整修進度。（台鐵提供／謝佳潾屏東傳真）

擁有「解憂列車」美稱的台鐵藍皮客車，在去年底因鐵路電氣化全面完工後退役，不過今年3月起開始整修，預計10月以觀光列車的形式上線營運，而台鐵22日也曝光整修進度，除請來專家恢復當年風貌外，也針對旅客需求改造真空式廁所。

台鐵指出，為修復「藍皮解憂車」，已委託鐵道文化專家作歷史調查研究案，相關內裝用色、設備、局徽字體都作考證，外觀採浪漫藍，期待修復後能回復當年的風貌，另考量服務旅客需求，除1輛保留循環式廁所以供懷舊外，其餘都改造為真空式廁所，以提昇整潔度。

而除修復外觀、內裝外，台鐵為維結構安全，車體骨架也都全面檢視焊補修復，另相關電氣線路也配合更新。台鐵說，首批8輛客車含32850型長條椅及32200型非字排混合長條椅（含迴轉椅）等，預計9月底修復完成，10月上線營運。

台鐵強調，未來將搭配南迴鐵路車站風貌改造計畫，以全力推動鐵道觀光，並以最周全動態文物保存方式兼具旅運功能，多元開發鐵道旅遊，延續及推展台鐵美學復興之路。

藍皮客車由屏東枋寮發車到台東沿途各站都有停靠，所經南迴沿線山海風光盡收眼底，美不勝收，故又被稱作解憂列車。