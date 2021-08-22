對於昨日一批走私貓被安樂死一事，律師呂秋遠認為，農委會與防檢局的行政命令確實有可能有裁量瑕疵與法律授權的疑慮，光靠「走私沒入動物及其產品處理作業程序」作為銷毀動物的基礎，未來肯定會衍生更多法律問題。

海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，昨(21)日下午農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會今(22)日召開記者會，主委陳吉仲表示，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

陳吉仲指出，犬貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百。所有執行過程都已經結束，身為動植物防疫指揮官必須要這樣做。

對此，律師呂秋遠在臉書認為，海關緝私條例、動物傳染病防治條例，都沒有明確授權銷毀的條文，立法院應該儘速立法，補充授權給行政機關，並且做出更細緻的銷毀標準與區分，光靠「走私沒入動物及其產品處理作業程序」作為銷毀動物的基礎，未來肯定會衍生更多法律問題。

呂秋遠強調，現行的行政命令，只有走私的保育類動物可以倖免，其他不論是走私什麼動物，通通都要安樂死。如果為此開了開放民眾認養的先例，後續的檢疫、飼養、照護、認養等等，都欠缺法律依據與預算。我們是民主國家，不是政府想怎麼做都行。