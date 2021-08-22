嘉義縣阿里山的「優遊吧斯」鄒族文化部落所屬的茅達諾劇團，今22日演出第1萬場次。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山的「優遊吧斯」鄒族文化部落所屬的茅達諾劇團，今22日演出第1萬場次。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山的「優遊吧斯」鄒族文化部落所屬的茅達諾劇團，今22日演出第1萬場次，嘉義縣長翁章梁等人到場欣賞。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山的「優遊吧斯」鄒族文化部落所屬的茅達諾劇團，在疫情期間停演3個月後，今22日演出第1萬場次，優遊吧斯董事長鄭虞坪感謝給予團隊支持的觀眾，指團隊裡有表演者從第1場跳到第1萬場，也有死忠粉絲從第1場演出跟隨至今，用緣分一同寫下里程碑。

茅達諾劇團成立於2010年，2015年登記立案，連續多年獲選為嘉義縣傑出演藝團隊，以「傳承」、「分享」鄒族豐富的文化內涵為宗旨編排一系列演出，近年更培養年輕世代，成立「藍色楓葉」演唱組合。

鄭虞坪替這些表演的孩子感到驕傲，指他們不把自己當成單純的舞者，而是文化使者，不僅是揮揮衣袖就下台，而是帶著傳承文化的理念舞動，明白為何而戰。

今包括嘉義縣長翁章梁、原民會委員汪啟聖、阿里山前鄉長陳明利都是座上賓，翁章梁分享，阿里山之所以成為全世界的阿里山，絕非浪得虛名，不受疫情影響，人流不停歇，都想來看阿里山的美景，其他地方都比不上阿里山的美好，而未來若有第2萬場的演出，他必不會缺席，代表優遊吧斯永續經營有成。

翁章梁指出，優遊吧斯的表演者都是他們自家的員工，整個團隊就像是一家人，尤其在疫情降級後，表演者終於得以與觀眾面對面，賓主盡歡一番，希望這樣的風氣可以讓阿里山的旅遊業跟優遊吧斯再次茁壯起來。