「舉重女神」郭婞淳（左）、「柔道男神」楊勇緯昨與阿爆（阿仍仍）（中）擔任頒獎人，令觀眾又驚又喜。（台視提供）

第32屆金曲獎頒獎典禮，延宕2個多月，終於在21日圓滿落幕。今年受疫情影響，有網友覺得「星」度較低，但大致對典禮的流程、時間掌握等給予不錯的評價。特別是，東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳、奧運銀牌「柔道男神」楊勇緯壓軸現身，令人又驚又喜，許多人猜測應該會是本屆收視率最高點。

典禮總顧問陳鎮川辦過多屆金曲典禮及無數大牌藝人演唱會，這次為顧防疫考量，有許多受限，他表示，疫情期間要完成這麼大的典禮真的不是一件很容易的事，需要不斷調製、修正，很感動參與的歌手們都全力支持。他也感謝他的團隊：「我很為源活的子弟兵感到驕傲，他們都盡力了，典禮的分數我沒辦法自己打，但我給團隊100＋100分，因為從原來的小巨蛋到1個月前確定北流，他們等於做了2次金曲獎。」

當晚最大彩蛋是，郭婞淳、楊勇緯和阿爆一起頒發「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」，2位奧運選手一出場便掀起高潮，好多網友都留言說這應該會是當晚收視率最高一段，但也有人認為許富凱 7度入圍，終於擒下「台語歌王」寶座的那刻才是收視高點，表示「不要小看婆媽的收視率」。

對於2位奧運選手出席保密到家，陳鎮川說因為典禮延期，有些原訂的邀請都跟著變動，在會議中大家聊到有什麼話題是跟當下氛圍比較有關的，剛好看到郭婞淳、楊勇緯回來的新聞，加上去年最大獎得主阿爆與他們彼此認識，覺得好像可以給大家一點驚喜。