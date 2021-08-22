素人藝術是指未經過正式訓練，通常是自學的，非專業藝術家或藝師所創作的藝術。王先生在展場中留了許多空白，邀請大家一起畫出、寫下您的生活日記， 期望透過《一起來玩吧！》這個展覽，可以讓更多人感動與認真的生活！
「大部分的人只會存錢，不知道怎麼花錢」，「我想辦個展覽及出版書籍分享我這幾年『偽退休』的生活」。在疫情期間每天在家的他，更逼迫自己一定要辦這個展覽，分享自己的生活經驗。這展覽很難定義是什麼性質的展覽，展品中有他的日常生活用品，有他的生活記錄照及影片，從中可看到他上山下海所留存的記憶。這算是一種新的生活哲學，於是《一起來玩吧！》這個展覽就這樣成立了。
佛說「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」那就該好好珍惜每個當下認真生活。王先生很認真的生活，也很懂得感恩身邊的每個人，問他展場中最喜歡的一張照片是哪張，毫無疑問地指著《She＋He=Me》這件作品，這標題很輕鬆，也很感謝父母親生下他、教育他，才有今天的他。
「過了不惑之年，有時回想，快樂的時間遠少於憂愁的時間，那不如就好好的玩吧！2020年新冠疫情初期，全球鎖國，讓我用上山下海發現了更美的台灣。2021年5月三級警戒，被迫關在家，又發現了更開廣的世界。我將這兩年的生活，布成了一個展！歡迎大家一起來玩吧！」王先生就是這麼的樂觀且正面。
「大家好，我是王先生，已過不惑之年，周遭的人都是這麼稱呼，這種有距離也不失禮貌的稱呼還滿不錯的，所以就暫且叫我王先生吧！」「我沒什麼特別，苦日子跟你一樣多，有捨有得，感受到隨遇而安是一種很棒的生活態度。既然如此，我就想用疫情下這兩年的上山下海所孕育出的生命省思來辦場展覽。」王先生說：人生苦短，及時行樂，一起來玩吧！
⊛展出時間
2021／8／21 (六) - 2021／9／12 (日)
周一至周日10：00 am - 19：00 pm
⊛展出地點
田園城市生活風格書店 - B1藝文空間
台北市中山北路二段72巷6號
⊛展覽活動
▸第一場座談會 - 體能要怎麼訓練？一定很重要嗎？
2021／8／28 (六) 15：00 - 17：00
與談人：Kane
▸第二場座談會 - 潛水會很危險嗎？好玩在哪兒？
2021／9／4 (六) 15：00 - 17：00
與談人：王先生的潛友們
▸第三場座談會 - 買自行車簡單，買了要做什麼才是重要？
2021／9／13 (日) 15：00 - 17：00
與談人：小江老闆
以上三場活動皆免費參加，唯活動皆限制至多15人，僅限預約報名，報名網址如下：
https：／／forms.gle／LM1y6tjy9BBJ1PAy8
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。