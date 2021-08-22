《一起來玩吧！》展出作品。（作者提供）

《一起來玩吧！》展出作品。（作者提供）

《一起來玩吧！》展覽現場。（鄧博仁攝）

《一起來玩吧！》展覽，作者邀請大家畫下生活的美好記憶。（鄧博仁攝）

素人藝術是指未經過正式訓練，通常是自學的，非專業藝術家或藝師所創作的藝術。王先生在展場中留了許多空白，邀請大家一起畫出、寫下您的生活日記， 期望透過《一起來玩吧！》這個展覽，可以讓更多人感動與認真的生活！

「大部分的人只會存錢，不知道怎麼花錢」，「我想辦個展覽及出版書籍分享我這幾年『偽退休』的生活」。在疫情期間每天在家的他，更逼迫自己一定要辦這個展覽，分享自己的生活經驗。這展覽很難定義是什麼性質的展覽，展品中有他的日常生活用品，有他的生活記錄照及影片，從中可看到他上山下海所留存的記憶。這算是一種新的生活哲學，於是《一起來玩吧！》這個展覽就這樣成立了。

佛說「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」那就該好好珍惜每個當下認真生活。王先生很認真的生活，也很懂得感恩身邊的每個人，問他展場中最喜歡的一張照片是哪張，毫無疑問地指著《She＋He=Me》這件作品，這標題很輕鬆，也很感謝父母親生下他、教育他，才有今天的他。

「過了不惑之年，有時回想，快樂的時間遠少於憂愁的時間，那不如就好好的玩吧！2020年新冠疫情初期，全球鎖國，讓我用上山下海發現了更美的台灣。2021年5月三級警戒，被迫關在家，又發現了更開廣的世界。我將這兩年的生活，布成了一個展！歡迎大家一起來玩吧！」王先生就是這麼的樂觀且正面。

「大家好，我是王先生，已過不惑之年，周遭的人都是這麼稱呼，這種有距離也不失禮貌的稱呼還滿不錯的，所以就暫且叫我王先生吧！」「我沒什麼特別，苦日子跟你一樣多，有捨有得，感受到隨遇而安是一種很棒的生活態度。既然如此，我就想用疫情下這兩年的上山下海所孕育出的生命省思來辦場展覽。」王先生說：人生苦短，及時行樂，一起來玩吧！

⊛展出時間

2021／8／21 (六) - 2021／9／12 (日)

周一至周日10：00 am - 19：00 pm

⊛展出地點

田園城市生活風格書店 - B1藝文空間

台北市中山北路二段72巷6號

⊛展覽活動

▸第一場座談會 - 體能要怎麼訓練？一定很重要嗎？

2021／8／28 (六) 15：00 - 17：00

與談人：Kane

▸第二場座談會 - 潛水會很危險嗎？好玩在哪兒？

2021／9／4 (六) 15：00 - 17：00

與談人：王先生的潛友們

▸第三場座談會 - 買自行車簡單，買了要做什麼才是重要？

2021／9／13 (日) 15：00 - 17：00

與談人：小江老闆

以上三場活動皆免費參加，唯活動皆限制至多15人，僅限預約報名，報名網址如下：

https：／／forms.gle／LM1y6tjy9BBJ1PAy8