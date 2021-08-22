財信傳媒董事長謝金河今(22日)在臉書以「21世紀最偉大的企業：蘋果」為題發文表示，20年前《理財聖經》作者黃培源強調股票可以隨時買，永遠不要賣，他認為，真正能符合這個條件的企業，可以說是鳳毛鱗角，蘋果可能是這個世紀以來最難得的至尊。

謝金河表示，庫克接受媒體訪問時說每天4點起床，第一件事是看客戶寫給他的mail。最近胡潤公布世界500強，蘋果是榜首，台積電第10名，這個順序跟市值排行差不多。

他指出，一家企業的偉大在於領導人創造出的企業文化，蘋果的領導人到今天，大家記得的只有賈伯斯和庫克，賈伯斯逝世後，大家都很擔心沒有賈伯斯的蘋果會不會跌入深山，但庫克把沒有賈伯斯的蘋果招牌擦得更亮。

謝金河指出，企業的成長總有極限，但蘋果到今天，市值仍然不斷在成長。前兩天，蘋果股價漲到151.68美元(8月17日)，市值高達2.5072兆美元，這是人類歷史上最大巿值的標竿。如果還原2000年以來，蘋果先是1拆7，去年8月，又來一次1拆4，在2000年左右買進的蘋果成本大約只有0.25美元，投資一家穏定成長的企業，比銀行複利更可怕！

謝金河也表示，蘋果從電腦到智慧手機，到影響人類無所不在的App，蘋果不斷地創造價值，投資蘋果的股東，不必提心吊膽，跟著蘋果成長。