根據美麗島電子報最新民調，台中市長盧秀燕滿意度、信任度都破8成，且對比式民調支持度完勝民進黨所有可能對手。至於前台中市長林佳龍2022年是否會回鍋選台中市長？前民進黨立委郭正亮表示，「林佳龍不好意思選台中」，他比較有可能去選雙北。

2018年台中市長選舉，國民黨盧秀燕以「空氣換新，市長換人」為口號，以20萬餘票之差，打敗尋求連任的民進黨籍市長林佳龍。

針對林佳龍是否會回鍋選台中市長？郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中透露，林佳龍沒有想要選台中，他可能比較想選雙北，他不好意思選台中。

另外針對盧秀燕滿意度、信任度都破8成，資深媒體人謝寒冰坦言，其實台中市長盧秀燕一開始執政時，大家對她並沒有很看好，她的聲望也沒有很高，覺得她平平實實，也沒有特殊的地方，結果沒想到倒吃甘蔗，聲望愈走愈高。他認最主要的關鍵就是，因為民進黨自己本身的施政失誤太多，包括萊豬強行要通關時，造成非常多的民怨，也因為盧秀燕在萊豬這件事直接面對AIT，也直接講出一些話。對她的個人聲望以及形象，都提升不少，所以民調也呈現往上走的狀態。

謝寒冰接著指出，盧秀燕的高民調，除了空汙這個傳統的台中議題外，疫苗這議題也幫盧秀燕加分很多，因為盧秀燕在很多關鍵時刻，敢自己決定要做哪些事，而且台中的疫情確實看起來守得還不錯，所以對她來講也有加分。