前東吳大學法律學系專任教授鄧衍森指出，太極門案是一個制度面上的侵權行為，希望未來國家人權委員會可以反思行政程序法第117條是不是能夠確保人民的權利免於受到侵害。（翻攝畫面）

國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰指出，2020年發生太極門稅案的違法執行，不是單純財產權的侵犯，而是文化、宗教、信仰的侵犯！（翻攝畫面）

主辦單位指出，太極門致力於推展愛與和平及良心文化，歷屆總統、副總統、行政院長、外交部長都讚譽有加，這樣的團體竟然遭受信仰迫害25年。（翻攝畫面）

8月22日是聯合國「國際宗教信仰迫害受難者紀念日」，聯合國／NGO世界公民總會(AWC)等25個海內外民間團體特別舉辦線上論壇(https：／／youtu.be／DRapCWOhhco)。主辦單位表示，今天適逢華人傳統信仰中元節，也是人們懺悔、贖罪的日子，盼世人良心覺醒，用愛與良心捍衛人權！台灣也正發生信仰自由遭迫害事件，指標案件就是25年未解決的太極門案，呼籲官員良心覺醒，改正錯誤。

主辦單位說，論壇中也播出影片，關鍵證人—25年前配合侯寬仁檢察官做偽證的稅務員史越生現身指出，侯寬仁就是太極門假案的主導者。學者專家指出，太極門案竟然被少數不肖官員假案真辦，把太極門修行道場預定地違法拍賣並收歸國有，蔡英文總統、監察院長陳菊應趕快改正歷史錯誤，還太極門清白，歸還修行聖地。

聯合國／NGO世界公民總會(AWC)主席瑞內・瓦德羅致詞表示，AWC以聯合國《消除一切基於宗教或信仰而產生偏狹並歧視的形式宣言》為指導原則，向台灣當局提出了1996年太極門遭受迫害案件。他提到，冗長的案件程序耗費了太極門師徒的時間和精力，而這些時間和精力應該更有效地被用在太極門於1966年創立時的崇高目的—保護和推動古傳的崇高文化。

太極門掌門人暨AWC副主席洪道子博士致詞提到，探討涉及人性尊嚴中的宗教自由、信仰自由、思想自由的受迫害案例，關乎法制尊嚴與良心自由，期許每一個人都能夠堅持心中的信念與真理的信奉，不向任何惡勢力妥協，以守護基本的人性尊嚴，守護良心，用愛與良心捍衛人權。

主辦單位播出影片也揭露稅務員史越生驚爆25年前事發當時：「那時候人家找我，我就跟他講，這案子有問題呀。沒有人要聽嘛！」他當時表達太極門案沒有證據可以課稅，稅單開出會有問題，連怎麼算出稅額都不清楚，但是調查局市調處雖明知違法，仍執意要他「就這樣辦！」史越生也透露這個案子侯寬仁就是主導者。

前臺灣大學法學院副院長邱榮舉指出，太極門案的人權遭受到迫害是違憲的。政府應該落實太極門案的轉型正義，特別是促轉會、監察院的國家人權委員會，應該立即幫太極門平反，現在國際間對於太極門案已愈來愈重視。

國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰表示，大法官釋字709號解釋，人民財產權不只是價值替換的補償，更有一定存續的保障，國際公約特別禁止宗教信仰受歧視與不平等對待，國家法治應尊重宗教修行團體的根源與本質，因為宗教修行團體的土地被視為宗教信仰的聖地，甚至值得為它付出生命，如果非以色列人佔領耶路撒冷，以色列人會用什麼方式來回應？

黃俊杰指出，台灣在國際外交困境下，太極門成功透過民間外交，獲得世界各國宗教與政治領袖的支持與讚譽，2020年發生太極門稅案的違法執行，不是單純財產權的侵犯，而是文化、宗教、信仰的侵犯！

前東吳大學法律學系專任教授鄧衍森指出，如果空談人權的價值，卻無法有效救濟，那麼人權根本就是一個虛幻的權利。太極門案是一個制度面上的侵權行為，希望未來國家人權委員會可以反思行政程序法第117條是不是能夠確保人民的權利免於受到侵害。

法稅改革聯盟發起人連福隆教授表示，塔利班進駐阿富汗後，為什麼人民逃亡就像人間煉獄？因為暴政猛於虎。太極門三審都已經判決確定無罪、無欠稅，行政執行署竟然沒收人民財產，所以是偏離天道、天理、天命。

前立法委員涂醒哲提到，知名學者翁啟惠經法院判決無罪確定，監察院應重新審查，還翁院長回復受損的名譽並給予補償，但仍有1位監委反對，情況如同太極門案歷經25 年至今仍在纏鬥一樣。

涂醒哲表示，曾在擔任立委期間參與公聽會，指出太極門假案是動搖國本的案件，法院三審均判決太極門無罪無欠稅，但行政單位卻一直不願更正、認錯，非常遺憾。2020年成立國家人權委員會，他也寫信給陳菊，表示應重視人權，盡快解決太極門假案。涂醒哲期許今年能成為人權平反年，不要再浪費太極門師徒的時間。