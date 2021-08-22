154隻走私貓慘遭安樂死，引起網路上罵聲不斷，對比國外先進國家處理走私動物做法，不少人質疑為何台灣不能將走私貓返還或安置，非安樂死不可？有內行網友點出背後關鍵原因，直言若放行恐變成「寵物版的3+11」。

陳吉仲稱154隻走私貓安樂死是「萬不得已」! 農委會最新說明｜2021.08.22

海巡署20日破獲154隻走私未檢疫的品種貓，昨(21)日已將154隻貓全數安樂死，引起外界撻伐，網路上也有兩派論戰。一名網友在臉書社團《有點毛毛的》舉出德國對於走私動物的處理方式，至於為何與台灣天差地別，他指出主要有2大原因。

原PO表示，德國先前有走私者將爬蟲動物藏匿於玩偶中，德國透過DNA追溯其發源地後，將存活下來的送回去；此外，還有走私者將多隻名犬藏在冰箱，由於多數犬隻健康狀況不佳，之後地方政府則提供了完善的醫療，並安置在收容所中進行相關處理。

至於台灣為什麼不能用類似的方式處理？原PO分析，其一因為是跨國活體，絕對比行李中攜帶肉品等違禁品更加嚴重，其二是台灣沒有任何公家或私人動保可以收容如此龐大數量的貓，而且沒辦法確保牠們是否帶有傳染病，若不能精準控管，難保不會影響本土寵物，形成寵物的疫情。

原PO強調，若政府放行了這154隻貓，恐釀成「寵物版的3+11」，此外，假若這些生命留下來了，之後該將這些貓「售出」還是「免費認養」也會是一個大問題。原PO也點出，要獲得並移動這麼多的貓，非同小可，建議應再往上游追查，背後恐有龐大的利益。