《美麗島電子報》近日公布台中市長盧秀燕及台中市政府施政表現民調，結果顯示，盧秀燕的信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％。台南市議員謝龍介指出，盧秀燕現在的民調數字，是得到了「討厭民進黨」和「媽媽的用心」這兩項因素加持，但他也指出，若要透過盧秀燕的民調觀察台灣基進立委陳柏惟罷免案，仍存在變數。

謝龍介今(22日)透過連線的方式，在政論節目《新聞大白話》中表示，盧秀燕從當立委一直到選上市長，她所關心的，最重要的就是空污的議題，謝龍介也以自己和盧秀燕的接觸的經驗指出，台中人如果要搶救台中的空氣，「就應該對盧秀燕給力」，唯有你們當後盾，她才能和中央對抗，因為我們看到民進黨要硬幹。

謝龍介認為，盧秀燕和前AIT處長酈英傑的會面，是一個轉捩點，為何縣市長被稱作父母官？「她當時是以一個媽媽的角度，說我守護健康、守護下一代」，而她做的都是基本功，且剛好整個議題架構疊起來，加上民進黨政府連任以後，大家回頭一看，發現民進黨除了賣芒果干，在施政上卻是乏善可陳。

謝龍介指出，盧秀燕受到「討厭民進黨」再加上「媽媽的用心」加持，在這種民調的支持度和滿意度會拉高，但當真正到選舉時就會回歸到常態，民進黨不會那麼低，盧秀燕也不會那麼高，到投票之前，還會有一些化學變化出來，而如果要用盧秀燕的民調去看陳柏惟罷免投票，中間還有2個月，而這就要看疫情的變化，以及是否有大事件影響，「假如貓貓事件再來一次，就很不妙」。