昨日大陸中央紀委與國家監委發布消息稱，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇被查。公開消息還指出，周江勇的落馬「非常突然」，在宣布落馬被查前一天8月20日下午，他還曾公開露面參加會議。做為一仕途被看好的「之江新軍」，周江勇的被查處對浙江政壇可能造成重大衝擊。

「之江」是浙江富春江的別稱，「之江新軍」指的是大陸國家主席習近平在浙江擔任省委書記時期(2002~2007年)所延攬或提拔的幕僚與官員，而做為曾於習近平在浙江主政期間提拔的幹部，周江勇更是在浙江出生、成長與從政的官員。在多位「之江新軍」成員在政壇上受到重要之際，周江勇的落馬在政壇引起許多議論。

周江勇1967年生於浙江寧波人，是浙江省委最年輕的常委。原來在浙江擔任中學教師，從學校團委書記一路往上爬，2010年官至寧波杭州灣新區開發建設管委會主任，並兼任象山縣委書記，2013年代理舟山市長不久又再升任舟山市委書記。

《多維新聞》指出，中共19大時周江勇連跳數級從杭州市長升任浙江省委常委、溫州市委書記，當時年方50歲，不到一年之再再接任杭州市委書記，升官速度超越了曾經跑在他前面的杭州市長徐立毅，因此也被列入「之江新軍」成員，仕途極受看好。

浙江做為大陸經濟發展最強的省份之一，浙江的幾個縣市都曾是大陸推動改革開放後的明星縣市，例如最早出名的溫州，其私營企業家的腳步已遍布全球，後來跟上的杭州則出過中國首富馬雲及其創辦的阿里巴巴。因此浙江的官員在主政縣市經濟發展成果豐碩的推動下，大多快速高升。在周江勇之前的3任杭州市委書記黃坤明、龔正、趙一德都已貴為正部級以上高官，其中黃坤明是中央政治局委員、中宣部部長，龔正為上海市長，趙一德為陝西省長；曾是溫州出身的官員李強目前已升至上海市委書記，身兼中央政治局委員，另一位現任中央政法委秘書長陳一新也以溫州為踏腳石跳進中央部門。

報導說，之江新軍成為中共政壇最耀眼的主力軍，循著這條路線晉升的周江勇因此也被看好。不過自18大後，在反腐高壓下，浙江官場也未能倖免，出現了斯鑫良（浙江省原政協副主席）和盧子躍（時任寧波市長）兩名「老虎」，而且兩官有諸多關聯，大多與經濟犯罪有關，這在民營經濟大省浙江來說可能是最常見的，而且涉及「權」、「色」等問題。

而在周江勇被查之前，浙江省紀監委還公布了省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。一個月前還有已退休7年的浙江省委省政府前副秘書長張水堂涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。這些都是被其他案子牽扯出來的官場貪腐案，目前正在接受紀監委的調查。

現在還未公布第3名「官老虎」所涉嚴重違紀違法的問題具體指什麼，是否會牽連更多人。報導表示，無論怎樣，周江勇的落馬已經成為浙江政壇本土力量的重大挫敗。雷厲風行的反腐沒有禁區，連浙江也不安全了。