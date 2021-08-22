岩井俊二與台灣影迷分享創作點滴。（Giloo提供）

日本名導岩井俊二21日參加影音平台Giloo紀實影音舉辦的《青春電幻物語》直播派對，跨海連線與知名演員連俞涵、影評人膝關節暢談創作點滴，他昨開頭就先以中文向台灣影迷問好：「大家好，我是岩井俊二。」為活動揭開序幕，更大方和觀眾分享許多首次曝光的幕後趣事，吸引破千位網友踴躍參與，直呼1.5小時豐富內容「超滿足」。

岩井俊二導演談到《青春電幻物語》與台灣的一段緣分，表示曾和楊德昌導演約定要在對方的國家拍1部電影。當時看到《牯嶺街少年殺人事件》的海報後很有靈感，雖然故事和現在的《青春電幻物語》沒有直接關係，但這部台灣的經典青春殘酷物語也成為整個計畫的原型。原先打算一邊創作劇本一編在台灣拍景，但後來發現因為沒有在台灣生活過，若要講述校園故事，還是得把故事帶回日本。

接著他提及該片想呈現的是「青春的反面」，表示自己國中、國小時也曾被霸凌，因此非常能理解當事者的心情，這部電影也是表達自己的經驗。故事情節是從各處採訪得來，但在劇本中只採用了觀眾能勉強接受的程度，真實社會還有太多更不堪入目的事情，「希望自己成為沒有漠視這些事情的大人。」而不少觀眾表示，能在線上回味這部20年前的經典電影，還能夠在聊天室和上千影迷交換觀影心得非常感動，讚嘆「有多少電影開拍後20年還能請導演回來座談」。

本次長達5小時的《青春電幻物語》電影直播派對昨完美落幕，Giloo Live除創造千人線上一起看電影的難忘體驗，更打破傳統座談會的人數與地點限制，帶給影迷們全新的影展觀影模式。完整訪談內容影片與文字可至Giloo官網查看。

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