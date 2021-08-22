在過去兩周，台北股市10天裡面竟然有9天下跌，造成市場上相當恐慌，大盤也直接摜破半年線，當然造成這個結果，除了亞股都相對弱勢之外，就是國內證交稅減半議題，造成大戶有出場現象，即使財政部都公布證交稅減半措施要延長3年，但仍不敵大盤賣壓，本周五仍下探到16248點的波段低點。

目前周線已經連二黑，所以下周非常重要，周線再收黑就變成連三黑，有中空的疑慮，但因為台積電相對弱勢，所以下周或許還有下探可能，不過再接近16000點將是5/12台灣疫情爆發時的K線大量區，理應在16000點會有強力支撐，再者雖然外資現貨賣超，卻在本周陸續回補期貨空單，外資空單已從上周五3.2萬口降到本周五2萬口，也就是外資已經回補1.2萬口空單，所以按照合理的推測，下周有機會見到短低點之後開始反彈，若能加上主力或大戶回來的話，這個行情應該更可期待有個強力的中級反彈。

事實上，上櫃指數在本周三見到波段低點197.95點之後，已經連續兩天未再破底，因此下周將會是中小型股率先反彈的機會比較高，因此在此階段，建議不用在指數接近萬六之時再砍股票，靜待反彈之後再行做調整。

譬如已經領先下跌的航運股，其實已經橫盤整理一個多月，近期國際航運股如馬士基和日本相關航運股表現都不錯，長榮等貨櫃三雄其實可以靜待反彈行情。另外近期BDI 指數漲到3833點，創11年以來新高，各型船舶日租金也持續走揚。中航目前有10艘海岬型船舶，皆採長約，主要是運送鐵礦砂，而中國下半年進口鐵礦砂比上半年多，加上中航第3、4季各有2艘船換約，而換約價可望逾3萬美元在長約鎖定獲利下，下半年不看淡。

台航目前18艘營運的散裝船舶，其中11艘屬於超輕便型船舶，出租合約多採全浮動及半浮動的計價方式，也就是除可反映現貨價格外，也可鎖定價差，市場預估毛利率可達30%以上。而BSI指數也是穩定往上發展，所以比較偏載穀物或是大宗物資的如慧洋ky、四維航也可以留意往上行情。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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