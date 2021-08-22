新北市議員陳明義（右一）表示，丁怡銘事件讓人不能理解，就好像蘇貞昌騙過神明難道就是一輩子的神棍嗎？這樣邏輯說不通，況且萊克多巴胺檢驗是經過科學，這牛肉麵就是不含萊劑，怎麼可以從飼養時就開始起算呢？（戴上容攝）

資深媒體人趙少康22日赴皇家傳承牛肉麵店大啖牛肉麵力挺店家(戴上容攝)

前行政院發言人丁怡銘因指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用萊牛，被控違反食安法，北檢卻以皇家所用牛隻，在飼養過程使用含萊劑的飼料，不起訴丁。中廣董事長趙少康（中）22日傍晚與戰鬥藍們一同前往皇家傳承牛肉麵店用餐，力挺店家。（劉宗龍攝）

行政院前發言人丁怡銘稱板橋「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛下台，北檢21日以皇家所用牛隻飼料含有萊劑，不起訴丁怡銘又引發爭議；資深媒體人趙少康22日與一群國民黨議員陳明義、李柏毅等人力挺店家，趙少康說，地檢署不要變成民進黨的地檢署，檢察官不應該替丁怡銘脫罪、開脫。

時任行政院發言人丁怡銘2020年11月12日在行政院記者會上，針對北市長柯文哲提出的萊豬爭議做出回應，指台北牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用含有萊克多巴胺的美牛等語，因而被告「散播有關食品安全之謠言與不實訊息」罪嫌。

北檢21日不起訴主因是認為，丁怡銘無犯意，他不是指皇家傳承的牛肉含有或殘留萊克多巴胺，而是指美牛飼養過程，飼料大多會添加萊劑，另函詢皇家傳承上游牛肉供應商也確有此情形，但上游業者在屠宰前有停用萊劑飼料，產品檢測符合我國萊劑殘留容許量。

趙少康與北市議員徐巧芯、陳炳甫、李明賢、張斯綱、徐弘庭、李柏毅及新北議員陳明義、桃園議員舒翠玲22日身穿「戰鬥藍」短袖上衣赴店力挺商家。

趙少康表示，丁怡銘當時說「皇家傳承牛肉麵」有問題，害店家遭受影響，以前民進黨都說法院是國民黨開的，但現在大家也覺得地檢署、法院、最高法院、行政法院都是民進黨開的，司法本來就沒什麼公信力，丁怡銘事件只會讓司法喪失公信力。

趙少康說，萊牛怎麼可以從飼養的時候來檢視，那爭議的萊豬呢？檢察官不應該為丁怡銘開脫，因此他與國民黨議員們特地到場吃麵力挺商家，他的想法很單純、很簡單，不希望吃個牛肉麵也分藍綠，看店家生意不錯，很為店家開心。

新北市議員陳明義表示，他中元節上午一整天都在勤跑地方，今天受到邀請特地和戰鬥藍一起到「皇家傳承牛肉麵」捧場，丁怡銘事件讓人不能理解，就好像蘇貞昌騙過神明難道就是一輩子的神棍嗎？這樣邏輯說不通，況且萊克多巴胺檢驗是經過科學，這牛肉麵就是不含萊劑，怎麼可以從飼養時就開始算起呢？