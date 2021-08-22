以色列對加薩地區嚴格物資封鎖，數百名巴勒斯坦人在上周六抗議，與以色列軍警發生衝突，衝突過程中，以色列開槍打傷41 名巴勒斯坦人，其中1名 13 歲男孩頭部中彈。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期六，數百名巴勒斯坦人在加薩走廊地區發動一場示威活動，主軸是抗議以色列對該區域嚴格的封鎖，以色列警方以圍欄限制抗爭者，隨後數十人試圖衝撞圍欄，並且在抗議區內燃燒輪胎，並向以色列軍警投擲石塊，衝突變得更加激烈，以色列軍警對抗爭者開槍與射擊催淚彈。

加薩巴勒斯坦人不滿以色列的物資封鎖過於嚴格。(圖/路透社)

以色列軍方承認此事，他們表示加薩北部發生數百名示威者，他們接近圍欄並試圖翻越，軍隊先是廣播示警，然後發射催淚瓦斯和實彈。以色列表示，邊防警察也有1名成員在衝突中受重傷，已住院治療。

哈馬斯和其他巴勒斯坦團體發表聯合聲明，他們「向與以色列軍隊發生衝突的英勇青年」致敬。

這是自以色列 從5 月時，對加薩地帶發動數次轟炸以來，最嚴重的暴力衝突事件。