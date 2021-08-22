來義鄉長莊景星指出，創刊號《鋼鐵人特輯》完全展現創辦鄉刊的初衷，因來義鄉民大多從事鋼鐵業，他們就是來義鄉的鋼鐵人。（謝佳潾攝）

從無到有，再到加印500本，來義鄉刊創刊號《鋼鐵人特輯》一鳴驚人，除封面設計感十足外，以介紹鄉民生活故事為出發點，用「萬丈高樓平地起」視角看來義，更是接地氣、引共鳴，也如實呈現原鄉人文地產景，被譽為有溫度的鄉刊。

「不要懷疑，來義鄉沒出過鄉刊。」來義鄉長莊景星指出，在《鋼鐵人特輯》出刊前，來義找不到一本鄉刊，而這也反映出，為何來義各部落保有完整的排灣族文化，但受到的關注度並不高，就是因為資訊媒介太少，導致外界不懂來義，甚至連鄉民對家鄉的認識也不足。

為此，去年底莊景星開始編預算、並組織編輯委員計畫出鄉刊，且他對編委說：「政令宣導，我用講的就好，不用出現在鄉刊內。」他的一席話，讓編委放手大膽做，而半年後《鋼鐵人特輯》問世，他看著成果感動道，用創刊號向來義的鋼鐵人致敬，最好不過了。

莊景星說，多數來義鄉民從事建築鐵工，「綁鋼筋」幾乎可說是來義鄉產業，不少人都有從小跟著父母到工地討生活的經驗，而他們的努力付出不僅支撐家庭三餐溫飽，更為家鄉土地帶來安穩的根基，他們是來義鄉的「鋼鐵人」，每天披星戴月只為培養出更優秀的來義人。

他驕傲道，也許大家認知中的鄉刊，是有條理的鄉史介紹，或是地理、族群、農特產等陳述，但在來義鄉刊創刊號中，這些都沒有，只有編委親自到各部落採訪的鋼鐵人故事，因為只有他們才能完美展現來義鄉公所創辦鄉刊的初衷。

《鋼鐵人特輯》問世後，因太接地氣，不僅在鄉內掀起熱議，連台東的史前文化博物館人員讀完後也嘆為觀止，直誇「這本鄉刊太有溫度」。莊景星笑稱，原本只印500本，放在公所、獨立書店等處，沒想到詢問度太高，又加印500本，而目前正在籌備第2刊，將以該模式持續向大家介紹來義的人文地產景。