北市士林區1名女大生去年9月與2男同時發生關係，過程中她喊「我是小母狗」等話被錄下廣傳，她向2男提告；此案在網路上引發討論，不少網友開始分享大學時碰過的荒淫事件，其中1名網友說他的1名女同學平時文靜乖巧，但因情傷變得玩性大開，甚至曾與4名學長、學弟同時發生關係，後來因醜聞在校園傳開而休學，現已嫁做人婦。

該名網友在PTT上針對士林女大生的新聞發表回應，他說在大一時班上有1名女同學在迎新活動時被大三學長追走，該女同學當時看起來相當文靜，畢業於北市知名女中，與學長交往後被「大力開發」，在大二時發現男友竟劈腿她的閨蜜，疑似因打擊太大，她因此觀念大轉變、變得相當開放，「只要是帥一點的學長、同學、學弟跟她約都可以，而且也玩很大，最誇張的是有1次跟學弟在學校的社辦桌上做愛」。

1名網友說他的1名女同學平時文靜乖巧，但因情傷變得玩性大開，甚至曾與4名學長、學弟同時發生關係，後來對方醜事傳開而休學，現已嫁做人婦。（翻攝自PTT）

該名網友說，據1名與該女同學發生過關係的人說，該女同學某次在熱炒店喝醉後，與學長、學弟們5人一起去摩鐵玩多P，「當天現場跟A片一樣」，不過最後該女同學因為醜聞傳遍校園，選擇休學重考，畢業後考上公務人員，並與1名工程師結婚；原PO在文末呼籲「只能說大學玩太大也不好，被傳開了真的會損害到名節」。

其他網友則留言說，「工程師知道她的性史嗎」、「工程師吃這麼重口味的」、「工程師悲歌，自己可能都不知道在做回收」；也有人說此內容是原PO杜撰的，「你是不是想把的妹被搶走在幻想」、「看到後面發現我又浪費時間看唬爛文」。