庫茲馬(Kyle Kuzma)在湖人時一直是非常引人注目的球員，他擁有不錯的外型，平時打扮也相當吸睛，而除了場上表現之外，他在球場外的私生活也讓很多人感興趣，其中他曾經與戴文布克(Devin Booker)現任女友詹娜(Kendall Jenner)交往過，當時可說是掀起一陣風波。

TMZ Sports has learned Kyle Kuzma and his model GF Winnie Harlow have broken up. https://t.co/5hRG99NWce — TMZ (@TMZ) August 20 2021

而自2020年3月後他被拍到與知名模特兒溫妮哈洛(Winnie Harlow)交往，這位女模特兒最大的特徵就是她患有白斑症，所以臉上和身體外觀十分明顯，不過她沒因為這個疾病受到太多影響，亮麗的外型讓她依然受到時尚圈喜愛。

庫茲馬在與溫妮哈洛交往時則非常高調，時常在社群上面曬恩愛，去年庫茲馬生日時女方更租了一架飛機，上面掛著布條寫：「生日快樂，庫茲馬國王，我愛你–溫妮」，此飛機更飛過迪士尼園區，當時庫茲馬正在為湖人征戰。

不過最近庫茲馬被交易到巫師，這段感情也突然斷了，據知名八卦媒體《TMZ》報導，雙方已經正式分手，不過分手後仍維持友好關係，但如此恩愛的一對情侶為何分手也讓大家相當好奇，不知道是否因為庫茲馬離開洛杉磯，女方有距離上的問題。

溫妮哈洛是一位加拿大人，今年27歲，身高175公分，她曾參與美國知名節目《超級名模生死鬥》第21季，因為患有白斑症造成皮膚有鮮明特徵受到矚目，之後更擔任許多品牌的代言人，也在知名歌手MV中參與演出，算是慢慢竄紅的一位模特兒。

另外庫茲馬去華盛頓也算展開新生涯，因為從2017年他就一直在湖人打球直到現在，曾在2019年1月對活塞攻下生涯新高41分，率湖人以113-100獲勝，去年更是隨隊拿下NBA總冠軍，不過庫茲馬生涯表現並不穩定，常常被視為交易籌碼，如今他真的離開湖人，祝福他有更好的表現。