19：52台南南化規模4.7極淺層地震 最大震度4級 雲嘉南有感 20:022021/08/22 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南19：52發生規模4.7地震，最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區晚間19:52發生芮氏規模4.7地震，震央在台南市政府東北東方44.7 公里，位於台南市南化區，地震深度13.6公里，各地最大震度：台南市、嘉義縣4級，高雄市、嘉義市、雲林縣3級，南投縣、彰化縣、台中市2級，台東縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及苗栗縣都是1級。 陸軍副司令賀政子辱警畫面曝光 遭大外割狼狽壓制在地 同情皇家傳承牛肉麵陷萊牛風波 江啟臣：被政府霸凌一年 #地震 #台南 #地牛翻身 #規模4.7 #4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北港朝天宮持續防疫 縮減中元普渡規模取消「水果山」 19:442021/08/21 寶島 北京正在下兩盤大棋 04:102021/08/22 時論廣場 北港朝天宮防疫 縮中元普渡規模 04:102021/08/22 地方新聞 南大西洋南桑威奇群島6.9地震 未發布海嘯警報 10:372021/08/22 國際 日本新創大革新 設置PM統籌支援 04:102021/08/22 產業．科技 桃園觀音蓮花季舉辦名荷大展 14:302021/08/22 寶島 比五倍券更優 22縣市最新好康加碼一次看：這城市「你吃飯我買單」 07:482021/08/21 政治 萬華老字號「建宏牛肉麵」熄燈再出發 新店開幕地曝光 17:092021/08/21 生活 寄發公保地收購通知書 民眾看嘸隨手丟 北市遭轟草率 13:382021/08/21 生活 丁怡銘萊牛風波 趙少康率8議員赴「皇家傳承牛肉麵」挺商家 19:362021/08/22 政治 馬沙溝漂流木雕地景藝術展登場 讓你拍出不同創意照 18:382021/08/21 寶島 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 年薪60萬 科技業男無力喊「失去熱忱」：每天等下班 - 生活 南韓催貨成功「700萬劑莫德納2週到」 台網友狂刷兩字洗版 - 生活 高端明開打 台大醫釋疑3大類疫苗效果 這款保護力最高 - 生活 遭檢舉才查獲！首見非洲豬瘟走私肉品 官員認了：X光檢驗待加強 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。