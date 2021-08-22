台灣地區晚間19:52發生芮氏規模4.7地震，震央在台南市政府東北東方44.7 公里，位於台南市南化區，地震深度13.6公里，各地最大震度：台南市、嘉義縣4級，高雄市、嘉義市、雲林縣3級，南投縣、彰化縣、台中市2級，台東縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及苗栗縣都是1級。

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