阿富汗局勢持續動蕩，英國外相拉布22日向英媒《星期日電訊報》表示，儘管英國與中、俄存在嫌隙與不信任，但仍會盡最大努力與中俄協調溝通，希望說服中俄對阿富汗的塔利班發揮「適度影響力」。但他坦承，這個做法讓人不舒服。

中英關係近來因新疆與香港問題陷入僵局。英俄則因近來BBC一名記者形同遭俄國驅逐進一步惡化。在此之前。英國與俄國的雙邊關係在2018年因為俄國前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）中毒案跌至冰點。

儘管與中俄存在不信任，但拉布受訪時表示，俄中對塔利班有影響力，英國須尋求兩國協助，以緩和阿富汗局勢，儘管此舉令人感到「不舒服」。

拉布的發言顯示，英國不得不正視國際現勢，向關係陷入緊張的中俄尋求協助。而2001年隨美國揮軍阿富汗的英國前首相布萊爾抨擊美國從阿富汗撤軍的決定「十分愚蠢」。他說，這決定並非出於大戰略而是政治因素。撤軍決定也會讓全球每個聖戰組織雀躍歡呼，俄羅斯、中國與伊朗將藉此取得優勢。