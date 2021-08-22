萬和宮慶讚中元普度法會，法師率領蕭董事長與董監事參拜。（萬和宮提供）

萬和宮慶讚中元普度法會，志工們排隊參香拜拜，井然有序。（萬和宮提供）

台中市萬和宮今天舉辦慶讚中元普度法會，儘管不接受信眾普及代辦普桌，依舊場面壯觀井然有序。廟方指出，近11年來中元節有8次遇到間歇性豪陣雨，甚至傾盆大雨；今天明空萬里讓參加普度法會的董監事及志工，方便不少 。「媽祖保佑，天公伯保庇!」信眾虔誠參香祈福、消災！

慶讚中元普度是萬和宮年度重要法會之一。昨天深夜子時，由董事長蕭清杰偕同董監事，由普銓法師率領，祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，揭開普度法會活動序幕。

今天早上7點誦經團開始誦經祈福，接著9時普銓法師與常務董事陳阿水及董監事簡坤榮、陳曜琪及劉清良，到萬和宮鄰近的犁頭店（南屯里）及田心里的福德廟，永定里百姓公、文昌公廟及南屯里善修堂「獻外敬」，邀請眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。

因應新冠肺炎疫情二級警戒，今年中元普度法會，萬和宮改變作法，不提供信眾贊，自行辦理擺設300普桌。普桌供品，透過全聯福利心彰化和美德美店挑選，包括晶品米、粉絲、紫菜蘇打餅、葵花油及桂格大燕麥片等等，堪稱兼顧品牌及品質。

普度祈安法會於今天晚間六時，萬和宮董事長蕭清杰及董監事、志工，偕同南屯區長林秋萬及市議員劉士州、張耀中、何文海及時代力量南屯區主任吳佩芸，在正殿舉行開香儀式，並稟報媽祖、佛祖、觀世音菩薩等列位神尊，即將在廟埕廣場舉辦普度法會。轉往廟前的座台前爐、大士爐、甘霖大帝爐、地基爐及孤魂爐參拜，每爐一炷香。

今天的普度法會，雖然沒有類似往年信眾大排長龍的景象，但蕭董事長、董監事、導覽志工、誦經團、服務組志工及貴賓，依次敬拜，井然有序，顯得格外莊嚴。六點半，普銓法師，主座的普銓法師，率領董監事到座台前爐參拜後，法會開始，消災祈福的誦經聲，伴隨著繚繞的煙霧散開，有些信眾全程跟著頌經消災祈福，為一年一度的普度法會畫下圓滿句點。