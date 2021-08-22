最新民調顯示，台中市長盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，2022市長選舉支持度更全面輾壓所有民進黨可能對手。曾和盧秀燕在立法院共事過的前民進黨立委郭正亮表示，盧秀燕抓到了空污和萊豬這兩個議題，且這兩個議題民進黨也很不好回應，同時他也發現，民進黨在台中的選戰中，有出現怯戰的情況。

郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，自己擔任立委時，長期都和盧秀燕在財政委員會共事，和她也滿熟的，並指盧秀燕關心民生議題，而空污和萊豬這2件事真的都貼近民心，大家對她印象非常深刻。

郭正亮指出，雖然到了選舉會回歸政黨盤，但這兩個問題民進黨都不好回應，假設是立法院副院長蔡其昌選，人家一定會問，中火怎麼處理？萊豬怎麼弄？這2問題都不好回答，誰來選都會很麻煩，所以盧秀燕就是抓到這2個議題，

郭正亮直言，自己2個月前有講過，蔡其昌的媒體能見度太低，很少看到他的新聞，「能見度遠低於謝龍介」，選市長要有能見度，要讓人家覺得你在動，比如國民黨立委蔣萬安，人家就覺得他沒有能見度，尤其選台中的話，台中的新聞本來就沒台北那麼容易出來，更要有動作，可是就沒感覺到他的能見度。

郭正亮坦言，盧秀燕和台中的情況滿特殊的，她為萊豬槓上AIT，這是她個人的行為，中火是台中特有的議題，這兩件事都對她非常有利，郭正亮透露，民進黨內大家認為在台中和新北勝算很低，所以就有點怯戰，而台北和桃園不一樣，所以很多人想選，「新北和台中就感受出那個味道，真的完全不一樣」。