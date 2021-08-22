非洲豬瘟中央災害應變中心表示，8月19日雲林縣警察局斗六分局通報查獲越南的走私豬肉產品，清查後發現有豬肉製品60.275公斤，經畜衛所檢驗出非洲豬瘟核酸陽性，為國內首起查獲非洲豬瘟陽性肉製品，肉品均已銷燬。但由於本案是透過檢舉才得知，關務署承認，X光機檢驗的確有待加強。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，在8月19日檢調單位於新莊一處民宅查獲走私豬肉製品後，防檢局基隆分局、新北市政府財政局、新北市政府衛生局、新北市政府動物保護防疫處等單位前往共同查緝，結果發現動物產品共計71.786公斤，其中豬肉製品有60.275公斤、雞肉製品計5.81公斤、牛肉製品計5.701公斤，植物產品則是小洋蔥15.74公斤，豬肉檢體送至畜衛所檢驗，並於今日下午3時通報非洲豬瘟(ASF)核酸為陽性，為國內首起查獲走私非洲豬瘟陽性肉製品，肉品均已移交雲林縣動植物防疫所銷燬，「該業者並非首次進口，很可能先前已有更多的進來台灣。」

陳吉仲表示，下一步要做的就是跨部會將可能販售的越南豬肉商家扣留並追回豬肉製品，以防流入市場，且經盤點各項可能風險後，將立即透過相關事證全面清查上中下游通路，阻斷可能感染風險，同時食藥署將會同農委會啟動市面查緝工作清查阻絕違法輸入肉品。

此外，環保署將會同農委會稽查養豬廚餘蒸煮作業，確認蒸煮符合規定。應變中心提醒，由國外返國切勿攜帶動植物產品，也呼籲養豬農友自主落實豬場人、車(含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等)門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。

內政部刑事警察局長黃嘉祿表示，嫌疑人今日已由檢察官再次偵訊中，會針對走私的肉製品逐一清查，賣到哪都要查出來。

然而外界不解，X光機檢驗照理來說應該要很清楚，但假如這次不是民眾檢舉，很可能早就流到市場了，關務署副署長陳依財指出，每天邊境有超過20萬份肉品要檢驗，如果透過夾帶或混在其他肉中，要在3秒內判讀違規與否的確有難度，官員的判讀能力部分將會加強。