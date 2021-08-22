今天晚間接近8點地牛翻身，震央位在台南市南化區，最大震度芮氏規模4.7，鄰近楠西、東山、新化及善化皆測到4至3級震度，台南網友超有感，紛紛臉書留言詢問狀況，根據台南市消防局表示，目前皆無災情傳出。
根據中央氣象局發布地震報告，晚間7時52分發生芮氏規模4.7的地震，震央位在台南市南化區、台南市政府東北東方 44.7公里，震源深度13.6公里。
台南市消防局目前未接獲災情通報，但突然的地震讓在地人飽受驚嚇，有網友留言「門窗發出巨響」、「希望別來連續的就好」。
今天晚間接近8點地牛翻身，震央位在台南市南化區，最大震度芮氏規模4.7，鄰近楠西、東山、新化及善化皆測到4至3級震度，台南網友超有感，紛紛臉書留言詢問狀況，根據台南市消防局表示，目前皆無災情傳出。
根據中央氣象局發布地震報告，晚間7時52分發生芮氏規模4.7的地震，震央位在台南市南化區、台南市政府東北東方 44.7公里，震源深度13.6公里。
台南市消防局目前未接獲災情通報，但突然的地震讓在地人飽受驚嚇，有網友留言「門窗發出巨響」、「希望別來連續的就好」。
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