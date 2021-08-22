陸媒《央視》宣布近日共軍試射新型導彈，引起外媒多種猜測，大陸網上對這種新型導彈爆發熱烈議論。大陸軍事專家認為，這次試射的導彈使用新型彈頭很可能是電磁脈衝彈頭，為東風-16導彈家族新成員，屬於東風-16B或C的改型，專門用於第一波攻擊中癱瘓敵方的電子設備，使之失去戰場控制能力。

《央視新聞》稱，近日火箭軍常規導彈第一旅在西北大漠成功發射2枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵資訊節點。此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，提升火箭軍體系攻防水準。

大陸專家稱，這次解放軍試射新型導彈的彈體採用現有的成熟技術，而彈頭則採用了新技術，具有新的制導系統和更強的抗干擾功能。（圖／央視軍事）

《環球時報》指出，部分美國媒體沒搞清楚情況，猜測試射的是東風-26中遠端彈道導彈，但此一判斷明顯與照片中的導彈外形不符。俄羅斯《衛星網》比較乾脆地承認「官方報導沒提到具體導彈型號」。

香港《南華早報》則稱稱，澳門軍事觀察家黃彤根據照片和視頻分析，這次試射的導彈很可能是東風-16中近程彈道導彈家族的新成員，例如東風-16B或東風-16C等改型。

美國《全球安全》網站表示，東風-16系列導彈的射程約為800-1500公里，填補了東風-15戰術彈道導彈和東風-21中程彈道導彈之間的空白，它可以攜帶包括鑽地彈在內的多種彈頭。

大陸軍事專家宋忠平接受《環球時報》訪問時表示，這次發射新型導彈的彈體採用現有的成熟技術，而彈頭則採用了新技術，具有新的制導系統和更強的抗干擾功能，演習證明這種新型導彈已經做好了戰鬥準備。

報導說，該火箭軍部隊使用公路機動導彈車輛，利用夜間快速機動，接到命令後啟動發射序列的時間比以往記錄的時間少一半。宋忠平認為，這意味著該導彈具有快速反應能力，自動化、資訊化和智慧化程度更高。

宋忠平指出，這次的導彈採用新彈頭，可以排除是集束彈頭或鑽地彈的可能，但是用於「癱毀」藍軍防禦體系關鍵資訊節點，而非一般說的「摧毀」，並針對關鍵資訊節點，那就很可能是針對電子設備的電磁脈衝彈頭。

報導說，美軍在2012年曾成功測試過類似武器，令一整幢建築物內的電腦陷入癱瘓，其作用就是在第一波攻擊裡，讓對手指揮中樞的電子設備全部癱瘓或損壞，進而失去對戰場的控制能力。

美國《國家利益》網站稱，解放軍東風-16系列導彈主要用於接替早先瞄準台灣的東風-11和東風-15戰術導彈。觀察家注意到，解放軍東部戰區近日派遣軍艦、反潛機和戰鬥機在台灣島西南和東南方向附近海空域進行聯合實彈攻擊等軍事演習。