有關今日18時30分農委會針對非洲豬瘟的記者會，本分局相關新聞稿資料及照片如下： 一、新北市政府警察局海山分局於8月19日在新莊地區查獲走私豬肉，本日經農委會驗出具有「非洲豬瘟陽性病毒」，事涉食安問題，嚴重影響國人健康甚鉅。 二、新北市政府立即於本(22)日15時許，由警察局、衛生局及農業局等相關單位在海山分局成立聯合指揮中心，召開緊急會議。 三、警政署長陳家欽亦於今日15時親自到場主持會議，參加會議單位有新北地檢署主任檢察官、財政部關稅局、農委會動植物防疫檢疫局各單位參與，會議中決議連夜針對該廠商進口次數及肉品流向，動員全國警力連夜清查，如經查出將依相關規定查扣銷毀，以維護國人健康。（新北市警察局提供）

新北市海山警分局本月19日在新莊地區查獲走私豬肉，本日經農委會驗出具有「非洲豬瘟陽性病毒」，事涉食安問題，嚴重影響國人健康甚鉅。

新北市政府立即於今（(22）日下午3時由警察局、衛生局及農業局等相關單位在海山分局成立聯合指揮中心，召開緊急會議。

警政署長陳家欽今天親自到場主持會議，包括新北地檢署主任檢察官、財政部關稅局、農委會動植物防疫檢疫局等單位參與，會議中決議連夜針對該廠商進口次數及肉品流向，動員全國警力連夜清查，如經查出將依相關規定查扣銷毀，以維護國人健康。