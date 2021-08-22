旅日台籍女星咖滋咪（パンちゃん）本名為潘家儀，原是台灣Cosplay女神，6年前在日本以寫真女星的身分出道，發行的DVD還攻下排行榜冠軍，漸漸打開知名度，如今她更自己開公司，跨足區塊鏈、IT產業，日前咖滋咪在曬出多張照片，東京JR車廂內竟都是她的海報，成為台灣第一位女星達成的成就。

咖滋咪順利進軍日本後，接下不少代言工作，現在更是成為企業家，上月底她在推特發文透露，「我已經被自己包圍了！」並附上多張照片，只見她在東京JR山手線電車車廂，車內滿滿都是她的廣告海報，她脫下口罩和海報合照，露出淡淡微笑。

據悉，這些廣告是在宣傳公司推出的IT產業書，而她自己就是代言人，咖滋咪轉戰商業界之後，不少日本商界人士都需要向她討教相關資訊，能力備受肯定，且她精通中文、日文、俄文和韓文，日文已經成為她的專用語言，反倒是中文有時候還會不太流利。

如今已經是咖滋咪赴日發展的第6年，她開設的公司年營業額高達5億日幣（約新台幣1.27億元），已經在東京買下2棟公寓，其中一棟甚至在高級地段六本木之秋 （Roppongi hills），她在節目上也坦言，根本沒過自己能在日本發展到現在的地步，以前剛來到日本還會被嘲笑外貌，現在廣告遍布電車車廂，「聽到有日本人跟我說這廣告很夯，誇我漂亮我很開心。」一切總算苦盡甘來。