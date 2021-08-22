塔利班再次取得阿富汗政權後，為展現部隊日新月異，主動曝光精銳部隊「313巴德里旅」訓練畫面，還模仿美軍在二戰期間經典的硫磺島插旗畫面，諷刺意味十足。

「電訊報」報導，塔利班（Taliban）奪下喀布爾後，以當地語言、英語和阿拉伯語展開大量文宣戰，想展現塔利班能夠肩負起新政府職責。

塔利班的精銳部隊一改過去身穿傳統長袍、頭戴頭巾、留著大鬍子、斜背AK-47步槍的印象。

塔利班在公關頻道上公布「313巴德里旅」（Badri 313 Brigade）訓練畫面，稱這支隊伍將會出現在首都喀布爾，守衛總統府。

The Taliban dressed up in American military gear we left behind when we fled the country and staged their own mock Iwo Jima photo. pic.twitter.com/Akr2fQTnvq — Clay Travis (@ClayTravis) August 21 2021

在慢動作影像中可以看到，「313巴德里旅」穿著迷彩服，配有現代軍事裝備，有鋼盔、太陽眼鏡與身體護具，武器是類似阿富汗政府軍隊的步槍。

他們還穿著戰鬥靴，甚至配戴夜視鏡，從外表看來與任何國家的特殊戰鬥部隊沒有兩樣。

不過，在目前爆發混亂逃難潮的喀布爾機場週邊，並沒有出現精銳部隊的身影，機場的塔利班戰士依舊使用AK-47步槍和棍棒。

「每日郵報」報導，他們的武器來源不得而知，但似乎混雜阿富汗軍隊使用的美軍裝備，很可能是在西方國家與盟軍撤出阿富汗時取得。

「軍事時報」（Military Times）報導，「313巴德里旅」還拍了一張照片放上網路，幾名全副武裝的士兵豎起塔利班的白色軍旗，顯然是在模仿美軍二戰時期在硫磺島插上星條旗的經典畫面。

美聯社攝影記者羅森塔爾（Joe Rosenthal）拍攝的這張經典照片，顯示6名美軍1945年2月在硫磺島摺鉢山豎起美國國旗。阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）附近也有以這張照片為藍本的巨大銅像。

已故參議員馬侃（John McCain）的女兒梅根（Meghan McCain）在推特上表示：「我們成為全世界的笑柄。」