今天晚上基隆主普壇舉辦普渡法會，市長林右昌也到場參與，期許老大公庇佑眾生平安。（陳彩玲攝）

今年輪值主普李姓宗親會選擇以「逢春宴」舉辦，寓意「草木逢春」。（陳彩玲攝）

供桌下擺放空心菜湯，意旨「無心留客」。（陳彩玲攝）

農曆7月15日中元節，民間會設壇祭拜地官，普渡孤魂野鬼，今天晚上基隆主普壇舉辦普渡法會，輪值主普李姓宗親會與以往不同，今年以「逢春宴」為意象，桌上擺放的不再是米雕，其中有在地辦桌師傅真材實料準備的山珍海味，市長林右昌也到場參與，期許老大公庇佑眾生平安。

雞籠中元祭每年都由宗親會主辦，代表全基隆市民辦普渡，今年因應疫情，民眾無法自由進出觀禮，但仍擺滿5連桌，提供中、西式餐點，滿足不同好兄弟需求。

文化局長陳靜萍表示，以往都會按照古禮辦「金松宴」，「金松」指的是富貴長壽的宴席，但今年輪值主普李姓宗親會選擇以「逢春宴」舉辦，寓意「草木逢春」，因好兄弟難得放了一個月的長假，期許這段日子能開心。

東吳大學中文系助理教授游淑珺也指出，今年供桌和以往不同，恢復傳統豪華式辦桌，除了捏麵外，大部分食物都可以食用，這次請來在地辦桌師傅煮菜，她說，以前基隆人很澎湃，只要拜拜都會辦桌，今年讓民眾回味小時候以飯菜普渡的記憶。

游淑珺進一步提及，辦桌師傅相當用心，擔心夏天食材容易壞掉，下午4、5點親自在現場加熱上桌，相信這份用心好兄弟都看在眼裡。

此外，陳靜萍也指出，雞籠中元祭有幾個特色，每年一定會在供桌下擺放空心菜湯，是使用生水、生菜組成，意旨「無心留客」，向好兄弟暗示，雖然請大家吃飯，到用完餐就要離開，不要逗留人間；一旁也備有麻油雞湯，主要祭祀以前因難產而離世的婦人，幫她們補做在世間來不及做的月子。