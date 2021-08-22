小S（徐熙娣）日前奧運期間，多次在IG發文支持台灣選手，未料引發大陸網友不滿，甚至因此丟了4個代言，讓她心情大受影響，原本預計7月底開錄新節目，至今仍還沒開工，製作人B2就吐露了小S的近況。

據《三立新聞網》報導，小S主持的網路外景節目《熙娣想聊》，由姐姐大S擔任製作人，節目在之前就錄了5集，未料5月遇到疫情嚴峻，只能先暫停，本來預計7月底要復工開錄，沒想到遇到遭陸網出征風波又延期。

對此，製作人B2就透露小S的想法，「她說想先休息，所以我們等她。」據悉，《熙娣想聊》耗資高成本，還出動千萬跑車和空拍機，規格頗大，小S上月中還透露為了復工努力瘦身，足見她十分期待。

小S日前在IG頻發文為中華奧運代表選手加油，更開心喊話：「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝！」沒想到因此登上微博熱搜，不但微博被許多大陸網友湧入大罵，還遭到大陸4品牌終止代言，連女兒Elly（許曦文）在大陸的代言也受到影響，當時消息一出，她僅以8字回應：「先讓我靜一靜好嗎？」看得出心情受到影響。