塔利班日前攻陷阿富汗首都喀布爾，奪回政權，讓國內掀起一陣可怕逃難潮，不少阿富汗運動員都深受打擊，幾天前代表阿富汗擔任東奧掌旗官的短跑女將尤蘇菲(Kimia Yousofi)發文感嘆，文中寫說這是否會是最後一次舉旗參賽？

"The Taliban prefer using stadiums to carry out executions tortures or cutting hands or arms off teenagers who may have stolen bread rather than staging football."



UK's first Afghan player Maziar Kouhyar fears he'd be executed if he returned to Kabulhttps://t.co/bCASftbfno pic.twitter.com/H31e7Vm7WI — Justin Allen (@justinallen1976) August 22 2021

另外東京殘奧跆拳道女將(Zakia Khudadadi)和田徑男子選手(Hossain Rasouli)更無法前往東京比賽，讓他們相當失望，因為據阿富汗殘奧委員會長表示，當地已無進出阿富汗的商業航班。

而在今天稍早在英格蘭足壇效力的庫哈爾(Maziar Kouhyar)也表達了自己的無奈。庫哈爾今年23歲，身高180公分，目前效力赫里福德俱樂部，司職中場，他是在英格蘭足壇踢球的首位阿富汗球員。

他直言很擔心回阿富汗會遭塔利班處決，他表示：「父親被視為和外國人合作者，包括我在內每個家庭成員都面臨被處決威脅，我們在阿富汗親戚都已躲起來。我父親曾被逮捕，原因只是他的鬍子不夠長！」

庫哈爾曾是阿富汗國家隊成員，但現在已退出，他說：「這支國家隊內都是和家人逃離塔利班統治難民，生活世界各地，甚至教練也逃到荷蘭。 國家隊未來令人擔憂，我希望國際足總和亞足聯別取消我們參賽資格。 」

最後他繼續說出對塔利班畏懼，他說：「過去我三個阿姨都能外出工作，但現在她們生命安全受到威脅，塔利班聲稱將特赦那些曾為美國、英國工作的人民，但這不是真的，他們將會直接朝我開槍。」

「他們喜歡用體育場，對可能只是偷了一塊麵包青少年處決，或者砍手等酷刑，塔利班過去常在喀布爾國家體育場做出可怕行為，他們在橫樑懸掛被砍下的手臂、大腿來警告小偷，婦女也會因對塔利班不忠而被槍殺。」