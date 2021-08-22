塔利班日前攻陷阿富汗首都喀布爾，奪回政權，讓國內掀起一陣可怕逃難潮，不少阿富汗運動員都深受打擊，幾天前代表阿富汗擔任東奧掌旗官的短跑女將尤蘇菲(Kimia Yousofi)發文感嘆，文中寫說這是否會是最後一次舉旗參賽？
另外東京殘奧跆拳道女將(Zakia Khudadadi)和田徑男子選手(Hossain Rasouli)更無法前往東京比賽，讓他們相當失望，因為據阿富汗殘奧委員會長表示，當地已無進出阿富汗的商業航班。
而在今天稍早在英格蘭足壇效力的庫哈爾(Maziar Kouhyar)也表達了自己的無奈。庫哈爾今年23歲，身高180公分，目前效力赫里福德俱樂部，司職中場，他是在英格蘭足壇踢球的首位阿富汗球員。
他直言很擔心回阿富汗會遭塔利班處決，他表示：「父親被視為和外國人合作者，包括我在內每個家庭成員都面臨被處決威脅，我們在阿富汗親戚都已躲起來。我父親曾被逮捕，原因只是他的鬍子不夠長！」
庫哈爾曾是阿富汗國家隊成員，但現在已退出，他說：「這支國家隊內都是和家人逃離塔利班統治難民，生活世界各地，甚至教練也逃到荷蘭。 國家隊未來令人擔憂，我希望國際足總和亞足聯別取消我們參賽資格。 」
最後他繼續說出對塔利班畏懼，他說：「過去我三個阿姨都能外出工作，但現在她們生命安全受到威脅，塔利班聲稱將特赦那些曾為美國、英國工作的人民，但這不是真的，他們將會直接朝我開槍。」
「他們喜歡用體育場，對可能只是偷了一塊麵包青少年處決，或者砍手等酷刑，塔利班過去常在喀布爾國家體育場做出可怕行為，他們在橫樑懸掛被砍下的手臂、大腿來警告小偷，婦女也會因對塔利班不忠而被槍殺。」
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