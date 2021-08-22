蔡英文中元節為台灣祈福。（取自蔡英文臉書）

國際流浪動物日154隻貓安樂死 貓奴怒灌小英臉書

今（22）日是中元節，總統蔡英文在臉書為台灣祈福。不過，農委會防檢局在昨（21）日國際流浪動物保護日竟然「人道處理」154隻走私貓，引爆民怨。網友在蔡英文臉書留言，「南無阿彌陀佛，仁道殺貓太快了吧」、「有政府會殺貓」、「蔡政府處決可愛貓咪」。

蔡英文總統今（22）日在臉書表示，今天是中元節，在為台灣、為家人朋友祈福的同時，我們也要一起繼續落實防疫措施。願台灣平安。

不過，海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，在昨(21)日國際流浪動物保護日的下午，農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行「人道處理」。

農委會今(22)日召開記者會，主委陳吉仲表示，基於狂犬病等疾病伴隨走私動物進來，防檢局才在理性與專業判斷下執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

但仍有網友在蔡英文臉書留言，「在這中元普眾生的日子，這些貓咪不會忘記。寃有頭債有主」、「一百多隻無辜的貓 你要怎麼解釋？」「多麼希望撲殺貓咪前您可為貓咪請命，而不是死了才說要（修法）哭哭！」、「蔡政府處決可愛貓咪」、「冷血無情」、「把154隻猫處死，太沒良心」、「會怎樣對待動物的生命，就會怎樣看待人的生命」、「有政府會殺貓」、「安樂貓都比買疫苗快 」、「南無阿彌陀佛，仁道殺貓太快了吧」！

（取自蔡英文臉書留言）