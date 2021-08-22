台南市22日發現一起離奇命案，一名64歲黃姓老婦早上帶著4歲孫子到廟裡收驚，結束後近中午2人回到車上再也沒出來，晚間附近居民上前查看時發現祖孫倆倒臥車內，怎麼叫都叫不醒。警消抵達現場時，祖孫倆已氣絕身亡。因現場未留有遺書，加上2人身上無明顯外傷，警方勘驗現場，排除外力介入，究竟是意外還是輕生，仍待相驗釐清。

據悉，4歲男童的母親已與丈夫離異，孩子跟著母親和外婆住在台南七股，由於3人以前住麻豆，今天上午9點男童的外婆帶著他到麻豆一間廟宇收驚，結束後11點多回到車上。

孰料傍晚6點多，附近民眾發現婦人一直未將車子開走，上前了解發現車門未鎖，打開車門後想叫醒他們，2人卻一動也不動，嚇得趕緊報案。

台南市消防局勤務指揮中心晚間7點10分接獲後，派遣西港分隊、麻豆分隊前往救援。救護人員抵達現場時，婦人坐在駕駛座、其孫子躺在副駕駛座已長屍斑、呈屍僵狀態。

男童母親接到惡耗悲痛萬分，她說，孩子的外婆有慢性疾病，但近日未有異常的情緒反應，不解為何發生這起憾事。現場民眾推測老婦可能熱衰竭死亡，4歲男童被活活悶死在車內，但是否為意外，仍待檢警調查。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980