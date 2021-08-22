海巡署查獲154隻名貴品種貓咪走私入台，依照法律規定必須全數安樂死，引發社會正反兩面激烈論戰，不少藝人都第一時間為無辜的生命發聲，女星夏如芝也為小貓們抱不平，沒想到卻引來酸民們狂轟，儘管她兩度道歉還是無法平息怒火，甚至罵她助長走私的沒腦藝人」，對此，夏如芝也高EQ回應。

謝祖武日前在臉書發文痛罵，「船長你們這些傢伙，良心不安嗎？聽到喵喵聲在四處迴蕩嗎？話說回來，一定要這麼快？」夏如芝也氣憤留言附和：「為何不能都送檢，確定貓貓都沒有生病或帶原後，將花費當販售費用，給可以追蹤的領養者領養！規定是規定沒錯！但有時也是可以良善變通的！」

網友卻質疑，夏如芝的言論是在助長走私，夏如芝第一時間也為失言道歉，「因為我知道沒辦法找到源頭懲處，所以只有表達對於小生命的想法及言論」，透露自己只是為小生命感到難過不捨，希望大家能以領養代替購買，「這些貓咪真的很無辜，但是能了解法律規定的用意」。

夏如芝高EQ回應網友。(圖/翻攝自夏如芝臉書)

然而卻還是有許多網友不買單，湧入她的臉書洗版狂罵，甚至轟她是「助長走私的沒腦藝人」，對此，夏如芝也回應，「謝謝你！我家發財也是領養來的貓貓，一直以來也都參與許多跟支持浪浪領養助養活動...發文內容都是為了所有生命的尊重及惋惜。」同時感謝大家給她省思的機會，高EQ回應獲得好評。