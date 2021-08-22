1名網友日前在路邊發現1處招牌寫「出售小雞雞」，讓他大感害羞，直說「請問有大雞雞可以買嗎？」不過後來發現僅是因招牌的排版鬧出的笑話，真相是該店家是賣「小雞」，而第2個「雞」字則是屬於另1個句子，不少網友笑說「設計師看了會想打人」、「老闆懂行銷，這樣大家會更仔細看」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是1處路邊的招牌，招牌上寫著大大的「出售」在最上方，而下方竟然出現「小雞雞」一詞，讓原PO看了相當害羞，PO文表示「出售小雞雞，請問有大雞雞可以買嗎？」其他網友對於該招牌的排版也相當疑惑，有網友指出正確的念法應是中間的「閹雞、小雞、小鴨、小鵝」為直式唸法，而最下方的「養雞器具」則為橫式唸法。

有網友指出正確的念法應是中間的「閹雞、小雞、小鴨、小鵝」為直式唸法，而最下方的「養雞器具」則為橫式唸法。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言說，「一開始的我：雞雞雞雞，看了五分鐘的我：雞雞鴨鵝」、「原來中文順序還是會影響閱讀的」、「看了好多遍才看出原本的意思」、「這排版絕了」、「今天剛好有經過，看到也一頭霧水」、「是設計師看了會想打人的程度」、「老闆懂行銷，這樣大家會更仔細看，還有網友會幫忙打廣告」。

其實因排版與唸法的不同，鬧出的笑話不少，先前有網友在1間鹹酥雞攤發現招牌寫「加鹽酸」相當傻眼，不過細看之後才發現該3字分別是屬於其他句子；還有1間早餐店的招牌寫「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過該4項的首字卻拚成「鐵漢吐奶」，也讓網友乍看之下鬧出誤會。

網友在1間鹹酥雞攤發現招牌寫道「加鹽酸」，細看之後才發現該3字分別是屬於其他句子，僅是因橫式讀法、直式讀法的差異而造成的有趣烏龍事件。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）