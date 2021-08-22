威力彩連槓41期，明晚（23日）再度開獎，頭獎獎金上看27億，有民眾上周中了6碼，原本以為中了大獎，結果一查發現獎金只有15萬，沒想到差一個數字，獎金竟天差地遠，讓他相當崩潰。

上周威力彩頭獎獎金累計22億，台東中華彩券行傳出有民眾中了6碼，對照頭獎22億，原本以為至少有上千萬元，就算是多人同時中獎，也應該有數百萬元可拿，不料最後中獎金額卻只有15萬元，讓人意外。

原來這名民眾中的6碼是前5碼加上特別號，雖然中了6碼，但卻是三獎，以頭獎22億換算下來，二獎4千萬多元，三獎則只剩15萬元；更嘔的是，第一區6個中獎獎號中，只有29號他沒有投注，而是投注了27號，沒想到因為只差這個數字，讓他和大獎擦身而過。

消息曝光後讓眾人傻眼，直呼，「差一個數字也差太多」，連彩券行業者也忍不住說「真的很可惜」，因為一碼之差，獎金天差地遠；不少人都認為二、三獎落差太大，建議若頭獎超過10億以上，三獎至少應調高到百萬元。

根據台彩8月19日開出的第66期威力彩中獎獎號，第一區中獎號碼為：03、10、13、29、37、38，第二區中獎號碼02，台東該名民眾第一區只有29號沒中，雖然第一區中5碼加上特別號，獎金仍然差很大。