美國國防部長奧斯汀( Lloyd J. Austin III)已命令美國運輸指揮部(US. Transportation Command)啟動「民用後備航空隊」 (CRAF Civil Reserve Air Fleet)，更有效率的將人員從阿富汗撤離。CRAF可以徵用民間航空公司的飛機，目前已有5家航空公司、18架飛機被徵用。
五角大廈公告，目前激活的18架飛機分別是：美國航空公司(American Airlines)、阿特拉斯航空公司(Atlas Air)、達美航空公司( Delta Air Lines)和全能國際航空(Omni Air)各徵得3架；夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines)徵得2架；聯合航空公司(United Airlines)徵得4架。
美國商務部預計徵用這些飛機，應該不會對商業航班產生重大影響。
CRAF計畫所取得的18架飛機，將不會飛往喀布爾機場，它們前往附近國家的機場，或是海外空軍基地，轉送剛離開喀布爾的人員。這樣做的好處是單純化喀布爾機場的空中交通，使軍用運輸機能夠專注進出喀布爾。
這是美國第3次啟動CRAF，第1次發生在1990年，是為了支持沙漠之盾/沙漠風暴行動(1990 年 8 月至 1991 年 5 月），也就是美軍收復科威特的第1次伊拉克戰爭；而第2次CRAF則是為了「持久自由行動」（2002 年 2 月至 2003 年 6 月），也就是第2次伊拉克戰爭。
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