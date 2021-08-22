總統蔡英文將在2024年任滿第二任期，藍綠也將在總統大選推出最強候選人，而搭檔的副手實力也不容小覷。《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日直言，據他了解，國民黨方面，若新北市長侯友宜不選2024，是前黨主席朱立倫出來選，他有可能找前花蓮縣長傅崑萁當副手。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

談及藍營2024動向，有網友提問，「2024朱立倫邀侯友宜搭檔選總統的機率有多大？」吳子嘉表示，就他觀察目前可能性是零。一同上節目的政治評論員李正皓問吳子嘉，傅崐萁2024最可能挺誰？吳子嘉說，傅崐萁已表態挺朱，據他了解，傅崐曾經表示，要跟朱立倫搭檔選2024，請他當副手選副總統。

前新北市長朱立倫(右)、前花蓮縣長傅崐萁(中)。（圖/本報資料照，阮迺閎攝）

李正皓補充，目前傅崐萁的關鍵問題，可能是要先回黨內，重新取得黨籍，這才是最要先解決的。而從近期媒體報導的動向來看，傅崐萁也開始向朱立倫靠攏，甚至已經出現朱立倫身邊。

此外，另有網友詢問，「若2024是朱立倫出面選總統，這樣對國民黨會帶來哪些影響？」吳子嘉直言，如果新北市長侯友宜沒有要選總統，那民進黨的勝率就會提高，因為對上的若是侯友宜，會非常難選，民進黨一定要派超級強棒，目前也只有副總統賴清德可與之一戰，反之若是朱出線，民進黨將有很大勝率。