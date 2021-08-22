國民黨前黨管會主委劉泰英19日接受媒體訪問稱，台北市市長柯文哲有來找他，他勸柯跟國民黨合作，否則2024總統大選獨立參選，兩黨都不會贏。至於柯文哲2024會不會參與總統大選，資深媒體人韋安認為，有3點關鍵，同時他也認為柯文哲和民眾黨會是2024年選戰的最大贏家，並指柯P的謀劃就是「團結次要敵人，打擊主要敵人」。

韋安22日在臉書上表示 柯文哲選不選2024，關鍵看3點，首先是柯在2024年的支持度，是否成長到足以當選，這點目前看起來蠻困難的；再來是如果國民黨推出足以當選人選，比如說征召新北市長侯友宜出馬，柯應該就會「禮讓」，專心立委選舉，並把自己排在不分區危險邊緣，看能不能把民進黨拉下來，並讓民眾黨變成有實力的大黨。

不過，韋安也指出，假如國民黨不顧死活地推出沒有勝選機會其他人選，柯當然會毫無顧忌跳下加入混戰。反正藍白都贏不了，藍營支持者對國民黨本來能贏，卻「卡侯」錯失重新執政的機會，一定會賭爛不爽，乾脆去支持民眾黨，讓國民黨一舉淪為政壇小三。

韋安認為，團結次要敵人，打擊主要敵人，是柯文哲的陽謀，就看國民黨有沒有智慧，來應對柯文哲的利空和利多政治因素，但是柯文哲和他的黨，2024一定都是最大贏家。

不過，柯文哲日前曾針對此事回應，他表示，距離2024年還那麼久，怎麼會想那麼遠？順其自然，現階段就是把該做的事情做好，不要每天想選舉比較健康。