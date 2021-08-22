大陸電視製造商TCL電子22日在港交所公告指出，吳吉宇因其他個人事務而向董事會辭任該公司聯席執行長一職，20日起生效。

TCL電子20日股價收跌1.49％至3.97港元，港股市值為98.12億港元。近一個月，TCL電子股價累計下跌5.7％。

香港信報報導，TCL電子公告顯示，吳吉宇確認，他並無就離職賠償、薪資、資遣費、退休金、開支或其他款項等向該公司提出任何索賠。

TCL電子另一名聯席執行長張少勇將成為該公司執行長，其任期、薪資待遇、其他頭銜及職務維持不變。

智通財經網援引國泰君安報告指出，TCL電子2021年上半年互聯網收入年增38.3％至7.2億港元。在海外市場，TCL電子的智慧螢幕產品都搭載Android或者是Roku的系統，該公司也在營運TCLchannel，已在18個國家的智慧螢幕產品內上線，未來該公司在互聯網收入布局會有進一步的提升。