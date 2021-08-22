網紅青青6月時就跟隨公司團隊飛往美國接種輝瑞疫苗，和一群朋友暢遊歐美，日前到巴黎卻碰上闖空門事件，今(22)日她發文還原事件經過，透露自己已經在巴黎警局做筆錄，當地的治安本來就不好，連從家樂福離開都會被搶，更提到會被盯上的原因，呼籲大家到巴黎遊玩要小心。

青青發文透露，一行人在買精品包時，店家還特別用普通紙袋包裝，「但很顯然的我們還是被盯上了」，所幸最後自己沒有遺失物品，因此不用再跑警局，警方也推測嫌犯應該是社區內的住戶，從購物區跟著他們回到民宿，這幾天他們都大包小包的回家，就成了被鎖定的對象。

青青更呼籲大家去法國要住有保安的飯店，不然很可能會血本無歸，她也提到和朋友吃飯時聊到此事，當地人早已見怪不怪，還告訴她：「不管你買什麼，甚至是從家樂福走出來都會被搶，通常社區內非常多小偷，他們會觀察你的作息，用螞蟻搬家的方式慢慢等偷！ 」

讓青青驚魂未定地表示：「還好這次沒有任何損失！除了辛苦法國警方的重視外！也要謝謝中國區與我們分享經驗的大哥」，貼文一出，也在網路上掀起討論，不少網友都分享自己的經驗，「巴黎常態，有人去蜜月連續被搶3-4天的大有人在」、「幾年前去法國在家樂福前就目睹一場搶案，還好不是我們被搶」。